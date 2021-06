[Fiche finance] Dette

Observatoire de la dette 2021 : les taux d’intérêt poursuivent leur décrue

Publié le 28/06/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

©Richard Villalon - stock.adobe.com

L’année 2020 aura été une nouvelle fois atypique pour les collectivités. Après plusieurs années marquées par la baisse des dotations, puis l’effort imposé sur l’évolution de leurs dépenses, les budgets ont été soumis à de nouvelles contraintes exogènes, liées à la crise sanitaire. Les confinements successifs ont bouleversé les calendriers électoraux et budgétaires, ainsi que le cycle des investissements, reculant l’estimation de l’atterrissage de fin d’année et le calcul de l’emprunt d’équilibre. Les consultations ont été pour certaines tardives. Voici un tour d’horizon des nouveaux financements réalisés et de leurs impacts sur les encours de dette au 31 décembre 2020.

Caroline de Marqueissac responsable adjointe secteur public, Finance Active