Prévention des rixes : « A l’école, les médiateurs facilitent le dialogue »

[Interview] Prévention de la délinquance

Publié le 29/07/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu experts prévention sécurité, France

Lors de la présentation du nouveau plan interministériel de lutte contre les violences liées aux bandes, le 16 juin dernier, le gouvernement a précisé vouloir encourager la médiation à l’école. Un dispositif chapeauté par France médiation qui fait ses preuves depuis plusieurs années, comme l’explique Antonio Furtado, directeur adjoint de l’association de médiation Citéo, à Lille.

En 2012, le dispositif expérimental « Médiateur à l’école » était lancé pour deux années scolaires en partenariat avec les ministères de la Ville, de la Jeunesse et des sports, de l’Education nationale, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et le Commissariat général à l’égalité des territoires. Neuf ans plus tard, le dispositif chapeauté par France Médiation a essaimé : 183 médiateurs interviennent dans des collèges (et les écoles référentes). Et ce n’est pas fini. Le 16 juin dernier, lors de la présentation de son plan anti-rixes, le gouvernement a indiqué vouloir encourager ce dispositif. Retour d’expérience avec Antonio Furtado, directeur adjoint de l’association de médiation Citéo à Lille, l’une des villes pionnières.