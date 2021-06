Utilisation des eaux usées et eaux de pluies dans les ICPE et IOTA

Installations classées

Publié le 28/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Conformément à l’article 69 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, un décret du 24 juin permet la mise en œuvre de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie dans les installations classées de protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).

Les dispositions de ce décret s’appliquent aux projets d’installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et d’installations classées pour la protection de l’environnement relevant de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, dont la demande d’autorisation est déposée après le 1er juillet 2021.