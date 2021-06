Des subventions publiques pour le logement locatif aidé en outremer

Logement

Publié le 28/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Afin d’apporter des nouvelles réponses aux problématiques des personnes en difficultés d’accès au logement dans les départements et les régions d’outre-mer, un décret du 24 juin prévoit de nouveaux bénéficiaires éligibles aux subventions de l’Etat intervenant en matière d’opérations de construction, d’acquisition et d’amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Il ouvre les financements de l’Etat aux collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’aux organismes agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion. Cette disposition s’inscrit dans le plan logement outre-mer 2019-2022.