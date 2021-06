Dotations régionales limitatives 2021 de dépenses de certains ESMS

Financement

Publié le 28/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Les dotations régionales de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques sont fixées pour 2021 conformément au tableau annexé à un arrêté du 8 juin. Cela concerne les établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles : les appartements de coordination thérapeutique, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les structures dénommées » lits halte soins santé » et les structures dénommées » lits d’accueil médicalisés » mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du même code.

Les voici :