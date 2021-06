Réforme de la haute fonction publique : le respect de l’égalité oublié

EGALITE PROFESIONNELLE

Publié le 25/06/2021 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Parcours des hauts fonctionnaires, formation, création d’un corps unique… La réforme de la haute fonction publique est à peine dans les starting-block qu’elle pêche déjà par un cruel oubli : la prise en compte de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) alerte dans un rapport sur le fait que le principe d’égalité des sexes ne figure pas dans l’ordonnance, publiée le 2 juin dernier, posant les bases de la réforme de la haute fonction publique. L’instance consultative chargée de conseiller le gouvernement s’interroge sur ce manquement « dans un texte qui constitue pourtant l’acte fondateur de cette réforme » ! L’égalité « ne figure pas non plus au nombre des sujets relevant des lignes directrices de gestion, là où elle devrait naturellement trouver sa place en tant que sujet stratégique et interministériel », assure le communiqué.

Egalité femmes-hommes : de l’urgence d’avoir un plan

En effet, seule la mention ...