Projet de loi « protection de l’enfance » : Adrien Taquet botte en touche

Enfance en danger

Publié le 28/06/2021 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une Education et Vie scolaire, A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France

Après le ministre de la Justice, qui est intervenu en ouverture des assises de la protection de l'enfance le 24 juin, à Nantes, c'est le secrétaire d'Etat Adrien Taquet qui a clos, à distance, les séances plénières le 25 juin.

Adrien Taquet a précisé d’emblée qu’il ne pouvait pas, « pour cause de période de réserve préélectorale », évoquer le projet de loi sur la protection de l’enfance, qui doit entrer en commission la semaine prochaine à l’Assemblée nationale. Il a qualifié ce projet de loi « d’étage supplémentaire, législatif, pour parachever la Stratégie nationale de prévention et protection de l’enfance lancée à l’automne 2019 ». Le secrétaire d’Etat a réaffirmé sa « gratitude aux travailleurs du quotidien » et s’est dit soucieux d’améliorer encore « la qualité de vie au travail » et « l’attractivité des métiers ».

Les effets contrastés de la crise sanitaire sur la protection de l’enfance