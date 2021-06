Départements : un nouveau mandat sous le signe de l’incertitude

Elections Départementales 2021

25/06/2021

Sans la sécurisation de leurs droits de mutation et la maitrise de l'augmentation de leurs dépenses sociales, les départements aborderont le nouveau mandat avec des craintes à moyen terme.

Le grand flou et pas de boule de cristal ! Délestés de leur pouvoir de taux et soumis à la double variabilité imprévisible des droits de mutation et des dépenses sociales, les départements vont aborder le prochain mandat avec un lot d’incertitudes dont ils se seraient bien dispensés. Troisième tour des municipales -dans la mesure où le conseil départemental est l’allié numéro un du bloc communal- le scrutin passe inaperçu face aux duels ou alliances au sein de plusieurs régions et le premier tour a confirmé sa transparence dans le paysage médiatique.

C’est d’autant plus regrettable que le poids économique des départements est loin d’être négligeable : « 3 % du produit intérieur brut », a précisé Thomas Piketty lors du « Débat économique » du 18 juin sur France Inter, au cours duquel il a ...