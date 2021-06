Elections au CNOSF : une volonté commune de se rapprocher des collectivités

Sport

Publié le 25/06/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Au terme de son assemblée générale, le 29 juin, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) élira son nouveau président ou sa nouvelle présidente pour une durée de quatre ans. Une évolution dans la relation avec les collectivités territoriales est-elle à prévoir ? Eléments de réponse.

Quand un scrutin en cache un autre… Ce mardi 29 juin, date de l’Assemblée générale du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le président Denis Masseglia connaîtra le nom de son successeur. Sur la ligne de départ, deux candidates : Emmanuelle Bonnet Oulaldj, co-présidente de la Fédération Sportive et gymnique du travail (FSGT), Brigitte Henriques, vice-présidente déléguée de la Fédération française de Football (FFF). Et deux candidats : Patrice Martin, président de la fédération française de Ski nautique et de wakeboard (FFSNW) et Thierry Rey, conseiller spécial du Comité d’Organisation des Jeux olympiques (COJO) de Paris 2024.

La mission première du CNOSF est de représenter le mouvement sportif français, et notamment les fédérations. Les relations entre les collectivités ...

