Télétravail : quels contours pour les futurs accords locaux ?

Un projet d’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique encadre plus précisément les règles de l'activité en distanciel. Et si des groupes de travail doivent encore avoir lieu, le texte devrait servir de fil rouge à la mise en place d'accords locaux notamment en termes de prévention des risques psychosociaux, de formation des encadrants ou du développement des tiers-lieux.

Le document n’est pas encore rédigé dans sa version définitive et ne recouvre aucune valeur juridique ou réglementaire auxquelles les employeurs territoriaux seraient tenus de se conformer. Néanmoins, le projet d’accord relatif au télétravail dans la fonction publique élaboré le 21 juin par le ministère de la Transformation et de la fonction publiques contient les principaux fondements auxquels pourront se référer les collectivités engagées dans un télétravail durable. Il devrait être signé le 1er juillet en présence d’Amélie de Montchalin, par les organisations syndicales et les organisations employeurs.

« Le télétravail répond aux principes du volontariat de l’agent, de l’éligibilité des activités et non du poste, et de la réversibilité », expose ...

