Les effets contrastés de la crise sanitaire sur la protection de l’enfance

Travail social

Publié le 25/06/2021 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Les Assises de la protection de l'enfance organisées le 24 et 25 juin dressent un bilan des effets de la crise sanitaire sur les enfants et les professionnels.

Quelles ont été les conséquences, immédiates et à long terme, du premier confinement et de la crise sanitaire sur les enfants et les professionnels de la protection de l’enfance ? Les Assises de la protection de l’enfance, réunies les 24 et 25 juin à Nantes, ont apporté des éléments de réponses.

Maltraitances en hausse ?

Tout d’abord, quels effets la crise a-t-elle eu sur les maltraitances ? L’ONPE a publié une note(1) en mai 2020 à partir de données partielles. Il en ressort « une baisse des informations préoccupantes provenant des écoles, fermées, mais une hausse de 56% du nombre d’appels au 119 entre mars et mai 2020, donnant lieu à 30% d’augmentation des IP transmises aux départements, résume Magali Fougère-Ricaud, chargée de mission à l’ONPE ...