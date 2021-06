Un numéro d’urgence unique pour orienter les appels pendant le confinement

Lauréat du Prix spécial Gestion de crise 2020 - Service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège

Au printemps, un standard téléphonique, monté en 72 heures par le SDIS de l'Ariège, a reçu les appels et les demandes de rendez-vous médicaux des Ariégeois présentant des symptômes de la covid-19.

Début mars 2020, constatant qu’ils manquaient d’équipements (masques, locaux adaptés…) face à un virus inconnu, les médecins libéraux de l’Ariège souhaitaient pouvoir « déporter » les patients présentant des symptômes vers des structures médicales adaptées. Mais il fallait à tout prix éviter les files d’attente à l’accueil.

L’idée s’est alors imposée d’organiser une prise de rendez-vous centralisée pour tout le département. En moins de trois jours, le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège (SDIS 09) a su créer les outils pour exploiter un numéro de téléphone unique : augmentation de la capacité des lignes et du nombre de postes, programmation, organisation de la plateforme… Le but : désengorger les numéros d’urgence (15, 18, 112) et établir un pré-diagnostic par téléphone pour orienter les patients, 7 jours sur 7, de 8 h à 18 h. Pendant tout le confinement, le SDIS a coordonné les partenaires (Samu, Ordre des médecins…) et les plannings de garde des bénévoles (agents administratifs, techniques et spécialisés, sapeurs-pompiers volontaires, médecins généralistes retraités).

« En outre, nous avons élaboré un mini-cahier des charges pour que nos services de prévention vérifient les possibilités de désinfection, les systèmes de chauffage et de ventilation des sites de consultation : piscine, gymnase, école… », précise le colonel hors classe Fabien Didier, directeur du SDIS 09. L’ouverture des centres covid et l’obligation d’appeler le numéro unique pour prendre rendez-vous ont été relayés par les médias locaux et sur internet, Facebook…

Et aujourd’hui ?

En 68 jours de fonctionnement, les bénévoles de la plateforme (5 en semaine, 7 le week-end) ont reçu 350 appels quotidiens et diagnostiqué, conseillé et orienté 621 personnes. « Dans l’Ariège, département rural confronté à la désertification médicale, les intervenants publics et privés sont habitués à gérer ensemble l’offre de soins.

Ils ne se sont pas découverts avec la crise et il leur a suffi de se mettre en ordre de marche », se félicite Fabien Didier.

Pendant la seconde vague, le numéro unique n’a pas été utilisé : les médecins libéraux avaient repris leur mode de fonctionnement normal. Mais tous les outils restent mobilisables. « Ils le seront peut-être au printemps pour réguler les centres de vaccination collective, par exemple. On y réfléchit déjà », annonce Fabien Didier.

Les agents administratifs, formés aux appels d’urgence Participer à la plateforme téléphonique covid a séduit certains agents techniques et administratifs qui étaient en télétravail.

Ils ont ainsi pu se rendre sur leur lieu de travail pendant le confinement et conserver un lien professionnel physique. « C’était aussi un facteur de prévention des risques psychosociaux du télétravail, explique Fabien Didier. Ces agents habituellement dans l’ombre étaient heureux de partager l’effort collectif face à la crise ». Une vingtaine d’agents volontaires formés savent désormais sélectionner les appels sans perdre ceux qui nécessitent une vraie réponse d’urgence : arrêt cardiaque…

Ils pourront être mobilisés une dizaine de fois par an, lors des vigilances « orange » tempête, inondation…