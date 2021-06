Vaccination des soignants : dernière incitation avant l’obligation ?

Santé publique

Publié le 24/06/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : Actu Santé Social, France

En déplacement dans les Landes ce jeudi 24 juin, Jean Castex a demandé aux soignants de se faire vacciner avant la fin août. Sinon, le gouvernement "prendra ses responsabilités".

Si la situation sanitaire s’est nettement améliorée, l’émergence du variant delta du Covid-19, dit variant indien, inquiète. 60% plus contagieux que le variant britannique, il est de plus en plus présent sur le territoire français et certains craignent qu’il n’engendre une nouvelle vague pour l’automne.

Alors que sa prédominance est plus importante dans le département des Landes, le Premier ministre Jean Castex et le ministre des Solidarités et de la Santé se sont rendus sur place, ce jeudi 24 juin, pour encourager les Français à se faire vacciner.

Cluster en Ehpad

« Le département des Landes est un des départements, plutôt même carrément en tête pour la vaccination. Et voyez, ça n’empêche pas parce qu’on n’a pas encore atteint et de loin l’immunité, le variant de pouvoir s’infiltrer. La vaccination, c’est encore une fois la planche de salut indispensable. Il faut se faire vacciner », a déclaré Jean Castex.

Les vaccins homologués sont en effet efficaces contre ce variant, mais, plus que pour les variants précédents, il faut être complètement vacciné – donc avec les deux doses – pour être bien protégé contre la maladie. Reste que le vaccin n’empêche pas complètement d’attraper la maladie, seulement de faire des formes graves.

Trois résidents d’un Ehpad des Landes ont ainsi été hospitalisés avec la maladie. Ils n’ont pas été placés en réanimation, mais sont sous surveillance. Ils ont vraisemblablement été contaminés par des personnels soignants non vaccinés.

« Faire davantage »

Si dans les Ehpad les personnes âgées sont vaccinées à plus de 90%, moins de 45% des personnels le sont. Ce qui met les résidents à risque, comme le prouve le cluster des Landes. « Nous avons fait des progrès, mais il faut à tout prix en faire davantage encore », a donc demandé le Premier ministre.

« Il est impératif qu’en particulier les soignants, les personnels de ces Ehpad soient tous vaccinés, on va dire, d’ici à la fin du mois d’août », a-t-il ajouté. Avant, à demi-mot de menacer : « Et comme l’a dit le ministre [de la Santé] hier au Sénat, à défaut de quoi nous devrions évidemment prendre nos responsabilités. »

La veille, devant les sénateurs, Olivier Véran avait lui aussi regretté le faible taux de vaccination des personnels soignants. L’obligation de vaccination pour ceux-ci semble donc se profiler pour l’automne.