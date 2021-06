Téléchargez le contrat de sécurité intégrée de Dijon

Sécurité locale

Publié le 25/06/2021

La Gazette met en ligne le contrat de sécurité intégrée signé le 21 mai à Dijon par le maire, le préfet et le procureur de la République. Le document, assorti d'une nouvelle convention de coordination police municipale - police nationale et d'une convention pénale de proximité, détaille les engagements pris par chaque institution pour accroître les moyens de sécurité.

Le document est daté du 21 mai, signé entre le maire, François Rebsamen, le préfet et le procureur de la République. On y découvre les engagements des uns et des autres pour accroître les moyens de sécurité.

Dijon est la troisième ville de France à signer un contrat de sécurité intégrée avec l’Etat. En octobre dernier, la signature du premier CSI avait occasionné une visite du Premier ministre pour une cérémonie médiatisée à Toulouse. Puis, le 20 mai, ce fut au tour de Nantes.

