« Avec la police municipale de Paris, nous proposons un modèle alternatif »

Sécurité locale

Publié le 30/06/2021 • Par Hervé Jouanneau Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Les 3400 policiers municipaux de Paris entreront en fonction progressivement à partir de la rentrée. Dans un entretien à la Gazette, Nicolas Nordman, adjoint à la maire de Paris en charge de la sécurité, en détaille le profil et justifie les spécificités de ce service attendu de longue date. Il s'explique notamment sur le choix de ne pas équiper les agents d'armes à feu.

Chiffres-clés La nouvelle Direction de la police municipale et de la prévention (DPMP) remplace la Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection (DPSP),

(DPMP) remplace la Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection (DPSP), Elle comportera 5000 agents dont 3400 policiers municipaux, issus des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris et des agents de sécurité de Paris.

Promesse de campagne d’Anne Hidalgo, la police municipale de Paris verra le jour à la rentrée. Créée par la loi sécurité du 28 mai 2021 et entérinée par le conseil de Paris, la première « PM » de France sera composée de 3400 policiers municipaux issus des rangs des inspecteurs et agents de sécurité (ISVP et ASP) de la ville de Paris. Un service « hors-norme » aux multiples spécificités, comme le précise Nicolas Nordman, maire-adjoint en charge de la prévention, de l’aide aux victimes, de la sécurité et de la police municipale.

Forte de ses 3400 agents, la police municipale de Paris sera-t-elle une police municipale comme les autres ?

Absolument. Qu’il s’agisse du statut des agents, des modalités de recrutement, de la tenue d’uniforme ou du socle de formation, la « PM » de Paris ...