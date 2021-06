Repas végétarien dans les cantines: le Sénat prolonge l’expérimentation

Restauration scolaire

Publié le 24/06/2021 • Par Hélène Huteau • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, France

Le Sénat a refusé le repas sans viande hebdomadaire dans les cantines scolaires, dans le cadre de l'examen de la loi Climat. Il a préféré voter la prolongation de l’expérimentation en cours pour deux nouvelles années.

Pas encore de pérennisation du repas végétarien hebdomadaire dans les cantines scolaires, comme le voulaient les députés mais une expérimentation prolongée de deux ans, ont décidé les Sénateurs lors de l’examen du projet de loi « Climat et Résilience », mardi 22 juin. Alors que la première expérimentation arrivera à son terme en novembre, les sénateurs ont écouté les craintes et objections des élus locaux, qui ne souhaitent pas plus d’ingérence dans leur gestion locale.

Décidée par la loi Alimentation (Egalim) pour deux ans également, depuis novembre 2019, la première expérimentation est censée faire l’objet d’une évaluation par le Conseil national de restauration collective (CNRC). En accélérant les choses, comme le ...