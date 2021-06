Un guide d’éco-conception des services numériques

Numérique

Publié le 25/06/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Le laboratoire Théâtres et médiations numériques (TMN) a mis en ligne un guide réalisé par Les Designers éthiques. Objectif : réduire au minimum l’empreinte environnementale des services culturels et autres. Une boîte à outils qui arrive à point nommé, alors que la crise sanitaire a conduit les acteurs culturels à engager une réflexion approfondie sur la place du numérique dans leur activité.

Le laboratoire Théâtres et médiations numériques (TMN), qui s’intéresse depuis plusieurs années aux problématiques de la dématérialisation dans le secteur du spectacle vivant, relaie sur son site le Guide d’éco-conception des services numériques, conçu par les Designers éthiques et présenté en mars 2021. Les Designers éthiques sont un collectif qui se veut une « association de recherche-action autour de la conception responsable et durable ».

« Cette transformation [numérique], souvent perçue à tort comme un bénéfice écologique notamment via la dématérialisation, et humain via la simplification et l’empowerment, laisse une lourde empreinte », observent les responsables du TMN.

Selon les Designers éthiques, « en 2020, le numérique représentait environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. » Et de souligner : « Il est coutume de dire que le numérique pollue ainsi plus qu’un pays comme l’Espagne. Et les choses ne vont pas en s’arrangeant puisque le numérique pourrait atteindre 8% des émissions mondiales dès 2025. »

Bonnes pratiques et empreinte environnementale réduite

Selon ses concepteurs, le guide a pour objectif « de mettre en avant un certain nombre de bonnes pratiques à mettre en place en tant que designer, pour fournir des services numériques responsables, à l’empreinte environnementale réduite. »

Les auteurs suivent une progression linéaire dans le déroulé d’un projet de service numérique, depuis sa « définition, précisément », avec l’élimination de « ce qui n’est pas essentiel », jusqu’aux « tests » finaux, et en passant par les étapes de la conception et du développement.

Images, vidéos, sons, polices, plugins, widgets etc. tous les éléments constitutifs du projet sont passés au crible, toujours « en tentant de faire le pont avec l’accessibilité, l’économie de l’attention ou encore la diversité », insistent les auteurs.

En novembre 2020, le TMN avait organisé un webinaire en ligne sur l’écologie et l’éthique numérique, à laquelle avait participé le collectif. Rencontre disponible en replay sur son site.

