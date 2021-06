Les centres locaux de santé mentale nécessitent un portage politique fort

Santé publique

Publié le 23/06/2021 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

La santé mentale de la population a été fortement dégradée par la crise sanitaire, un tiers de la population ayant mentionné des états dépressifs et anxieux (enquête CoviPrev, Santé publique France). Les centres locaux de santé mentale (CLSM), adaptés aux besoins des territoires, pourraient être une solution.

Lors d’un webinaire organisé par le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM et l’ORS-Creai Normandie, deux retours d’expériences ont mis en lumière les conditions de réussite des CLSM. Pour Franck Bouloux, directeur Santé Risques Salubrité de la Ville de Caen, il faut « un portage politique fort, un diagnostic partagé entre acteurs, des objectifs co-élaborés et une feuille de route partagée, des moyens humains et logistiques appropriés, un pilotage équilibré entre les partenaires et un réajustement des objectifs ».

À Caen (100 000 habitants), le contrat local de santé établi en 2013 mettait l’accent sur le bien-être psychique, défini comme une priorité par les habitants et les parties prenantes. Une fiche-action lui a été dédiée, qui prévoyait la création du CLSM. Deux ans de ...

