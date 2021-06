Elections régionales et départementales : retour sur les couacs du premier tour

Élections

Publié le 23/06/2021 • Par Clément Le Foll • dans : A la une, Actu juridique, France

Absence de bulletins de vote pour certains candidats, manque d’assesseurs, retard dans la distribution des enveloppes de propagande électorale : plusieurs difficultés sont venues compliquer le scrutin de dimanche. Certaines pourraient remettre en cause leur résultat.

Les notifications sur son téléphone se multiplient. Ce dimanche 20 juin, premier tour des élections régionales et départementales, Benjamin Saint-Huile, maire de Jeumont, dans le Nord, reçoit appels et messages sur les réseaux sociaux. En cause, l’absence supposée de bulletins pour la liste d’union de la gauche et des écologistes, menée par Karima Delli, dans le bureau de vote de Cousolre, commune située à quelques kilomètres de Jeumont.

En troisième position sur cette liste, Benjamin Saint-Huile se rend sur place à 11 heures et constate l’oubli. « Cela veut dire qu’un électeur qui venait sans les bulletins de vote reçus à son domicile ne pouvait pas voter pour notre liste, regrette l’édile. Je suis d’autant plus surpris que le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti ...

