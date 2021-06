[Entretien] Gestion de crise

Publié le 28/06/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez

Résilience des habitants, des politiques publiques, des territoires… Rien de plus trompeur, selon Thierry Ribault, chercheur en sciences sociales au CNRS.

Résilience des habitants, des politiques publiques, des territoires… La crise écologique puis la crise sanitaire et ses réflexions sur le « monde d’après » ont porté aux nues des collectivités plus « résilientes », capables d’absorber le choc, d’en sortir par le haut, de dépasser le traumatisme pour prendre un nouveau départ. Rien de plus trompeur, selon Thierry Ribault, chercheur en sciences sociales au CNRS, pour qui la résilience est une « funeste chimère », un mode de « gouvernement par la peur de la peur » qui confisque le consentement des populations. Elle oblige, à son avis, à « vivre avec » des conséquences et des dégâts provoqués par les crises au lieu de s’interroger en amont pour agir sur les causes.

Un constat qui s’inscrit dans le prolongement de ses travaux sur le Japon, où il a vécu et travaillé pendant quatorze ans, et assisté depuis Kyoto à la catastrophe de Fukushima, en 2011. Il a alors accueilli des réfugiés fuyant la radioactivité et rédigé, avec sa conjointe Nadine Ribault, des chroniques pour la presse française, puis un ouvrage, « Les Sanctuaires de l’abîme : chronique du désastre de Fukushima » (éd. de L’Encyclopédie des nuisances, 2012). Il y dénonçait la ...