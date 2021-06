André Laignel : « L’impact de la crise est supérieur à la baisse des dotations »

[INTERVIEW] Finances locales

Publié le 23/06/2021

Le Comité des finances locales vient de publier son rapport annuel. Il évalue l’impact de la crise sanitaire dans les comptes locaux à 5 milliards d’euros en 2020. L'occasion de faire réagir son président et premier vice-président délégué de l'Association des maires de France (AMF), André Laignel, sur les effets de la crise Covid.

Sur le front des finances locales, quel bilan pour l’année 2020 ?

C’est une situation préoccupante. L’impact de la crise est d’ores et déjà supérieur à la baisse des dotations. Depuis des semaines, on nous explique que les collectivités territoriales vont bien et pourront pleinement participer à la relance. Malheureusement, les chiffres que nous avons démontrent le contraire. Pour la première fois depuis six ans, nous avons un besoin de financement. L’investissement est en baisse considérable (-6,2 % au total et -14,5% pour le bloc communal). La seule variable qui explique que la baisse ne soit pas plus importante c’est que les régions ont beaucoup investi. Le problème c’est que les 2/3 de la hausse est liée au Covid. On nous avait annoncé une ...