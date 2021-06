Réduction du bruit dans les écoles : la piste de la pédagogie

Publié le 23/06/2021 • Par Audrey Minart • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

S’il existe des solutions techniques pour réduire le bruit dans les écoles, et notamment dans les restaurants scolaires, plusieurs communes, comme Limoges et Rennes, développent également des actions pédagogiques pour responsabiliser les enfants sur ce plan.

Près des trois quarts des enfants interrogés dans le cadre d’une étude réalisée en 2014 par le Centre d’information sur le Bruit (CidB), soit 844 élèves d’un âge moyen de 8,8 ans, se sont dit gênés par les bruits. Et selon une autre étude du CidB réalisée la même année sur 1984 élèves de 4e et de 3e, les conséquences ne sont pas anodines. En effet, une surexposition au bruit à l’école peut entraîner chez les enfants une participation réduite, de la fatigue, une inattention chronique, une agitation psychomotrice, de l’agressivité ou de l’irritabilité, et même une « surdité psychologique », soit une moindre attention aux signaux acoustiques et du langage.

Malle d’activités pédagogiques

Face à ce risque, des solutions existent. Et elles ne sont pas uniquement techniques. En effet, dès ...

