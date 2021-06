Quelles sont les aides prévues pour encourager le tourisme rural ?

Tourisme

Réponse du ministère chargé du Tourisme : En 2018, les territoires ruraux ont accueilli 21,8% des séjours et 18,6% des nuitées effectués par les clientèles françaises (l’hébergement non marchand y représentant 66% des nuitées). Lors de la saison estivale 2020, les destinations de campagne ont accueilli 30% des séjours en France (le repli de la fréquentation internationale ayant été contrebalancé par une fréquentation en hausse par rapport à 2019 de la clientèle résidente), derrière les zones du littoral (37% des séjours).

Ces dernières années, l’Etat s’est tout particulièrement investi dans la promotion et le soutien à l’écotourisme, qui est un des leviers de développement des territoires ruraux. Cela s’est traduit pas un appui à la structuration de l’offre touristique dans les territoires peu denses, éloignés des zones les plus fréquentées (contrat SPOTT) et par l’accompagnement à l’émergence de nouvelles filières touristiques : tourisme à vélo, œnotourisme, gastronomie, tourisme fluvial, écotourisme et slow tourisme, tourisme de savoir-faire.

La mise en œuvre depuis 2010 de la stratégie « L’Europe, première destination touristique au monde » a par ailleurs permis une meilleure intégration des projets touristiques en milieu rural dans les programmes d’aides des fonds structurels (FEDER, FEADER) confiés aux régions, et les programmes gérés directement par la Commission européenne (COSME).

Au niveau national, les concours financiers apportés par l’État au développement du tourisme rural relèvent de plusieurs départements ministériels (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministère de la Cohésion des Territoires, au titre notamment des contrats de ruralité axés sur la revitalisation et le renforcement de l’attractivité des territoires ruraux).

Ces soutiens interviennent en complément d’aides locales dispensées par les conseils régionaux.

Par ailleurs, j’ai souhaité le lancement d’une mission pour le tourisme rural, qui est en cours d’installation. L’orientation forte donnée à la promotion du tourisme durable, dans le cadre notamment du plan de relance de septembre 2020 et du volet Tourisme durable du futur contrat de filière, rejoint par ailleurs la stratégie de soutien au développement du tourisme rural, en privilégiant une meilleure répartition des flux, la montée en qualité des offres touristiques locales et des retombées économiques plus importantes pour les territoires ruraux.

Le plan de relance a confirmé le déploiement d’un fonds dédié au tourisme durable doté de 50 milliards d’euros. Ce fonds géré par l’ADEME est destiné à soutenir, via des aides financières, les opérateurs du tourisme (restauration, hébergements et projets de slow tourisme) dans leur démarche vers le tourisme durable, en apportant un soutien à l’élaboration d’un plan d’action et en couvrant une partie des coûts d’investissement liés à leur transition écologique. Ces aides seront mobilisées au profit d’entreprises situées dans les territoires ruraux.

Concernant la promotion, Atout France est mobilisé auprès des acteurs touristiques des territoires pour promouvoir les destinations et les offres de filières spécifiques à l’international mais également, comme ce fut le cas cet été lorsque les déplacements internationaux sont limités, en France. Les campagnes sont prêtes et seront déclenchées lorsque la situation sanitaire le permettra.

