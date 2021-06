Un traitement de données multiples qui automatise les procédures

Accueil

Publié le 25/06/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : Régions

Hyvilo

La start-up Hyvilo, lancée fin 2020, a développé une solution de datavisualisation et de gestion augmentée de la vie locale, pensée à partir des remontées de terrain des élus et des agents et propres à chaque collectivité.

