Le bilan de l’externalisation des services publics en débat

Fonction publique

Publié le 22/06/2021 • Par Emmanuel Franck • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Échaudés par des échecs récents de prestataires privés sollicités par la puissance publique, des députés de gauche ont demandé une évaluation des externalisations de services publics. La proposition de résolution a été refusée. Une mission sur le sujet est déjà au travail.

Chiffres-clés Le collectif « Nos services publics » a estimé que le montant global de la sous‑traitance se situait dans une fourchette de 160 à 190 milliards d’euros. Une estimation qui reste encore incomplète.

Problèmes de distribution de la propagande électorale aux élections départementales et régionales par un prestataire privé d’un côté, efficacité de Doctolib pour prendre des rendez-vous de vaccination de l’autre. Les députés ont examiné – et rejeté -, le 18 juin, une proposition de résolution « visant à chiffrer, à évaluer et à encadrer le recours à l’externalisation des services publics ».

Présenté par des députés du groupe Gauche démocrate et républicaine, le texte était notamment une réaction aux recours du gouvernement à différents cabinets de conseil lors de la crise sanitaire. Profitant du « printemps de l’évaluation » à l’Assemblée nationale, les députés de la Gauche démocrate et républicaine invitaient donc le gouvernement à mener une étude générale sur ...

