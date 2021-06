L’état d’urgence sanitaire en débat au Conseil d’Etat

Crise sanitaire

Publié le 22/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

La dernière séance du cycle annuel de conférence du Conseil d'Etat s'est tenue le 16 juin sur le thème de la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Les participants à ce rendez-vous se sont entendus sur un point : les états d'urgence ne sont pas censés s'inscrire dans la durée.

« Comment nous extirpons-nous de l’état d’urgence sanitaire ? » C’est ainsi que Sylvie Hubac, présidente de la section de l’Intérieur du Conseil d’État, a résumé le thème du dernier rendez-vous du cycle annuel de conférences du Conseil d’Etat, qui s’est tenu le mercredi 16 juin. Comment s’en extirper, effectivement, lorsqu’on constate que depuis le 23 mars 2020, six lois ont été adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ? « Pour ne pas connaitre les difficultés de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, sans doute faut-il essayer de ne pas y entrer, ou d’y entrer le moins souvent possible : anticiper, préparer par temps calme les réponses aux risques majeurs de l’époque, garder la mémoire et les enseignements des crises, trop souvent vite dépassées par la précipitation du retour à la vie normale. »

Anne Levade, professeure de droit public à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et présidente de l’Association française de droit constitutionnel, souligne aussi cette « situation un peu curieuse » de période transitoire de sortie de cet état d’urgence sanitaire : « Nous en sommes sortis, mais ça y ressemble quand même beaucoup ».

Finalement, les différents intervenants remettent en question l’utilisation de ce régime d’exception, tel qu’il est mis en place actuellement. Ce sujet de discussion fera l’objet de l’étude annuelle 2021 du Conseil d’Etat.

La critique de l’urgence de longue durée

Philippe Bas, ancien ministre de la Santé et premier questeur au Sénat, est inaugure la prise de parole et insiste : « L’urgence de longue durée n’est plus de l’urgence ». La mise en place d’un état d’urgence sanitaire est motivée par la nature des désordres à réparer et l’impossibilité d’y remédier par des moyens de droit commun. Pour lui, « il n’est donc pas étonnant que ce paradoxe de l’état d’urgence qui dure débouche sur la recherche de dispositions de droit commun qui permettent de ne plus avoir à recourir à l’état d’urgence ». Cependant, de son point de vue, « l’état d’urgence sanitaire ne devrait pas laisser une trop forte empreinte sur notre législation », car deux régimes permanents de lutte contre les épidémies ont déjà été réécrits à l’initiative du Sénat, sur la quarantaine et les pouvoirs du ministre de la Santé.

Il ne croit pas tellement à la mise en place de dispositifs pérennes de gestion de crise sanitaire, mais plutôt à la définition d’un « plan d’attaque ». « Le parlement sait adopter un texte très rapidement quand il le faut. Le manque de temps est un très mauvais prétexte pour ne pas passer devant le parlement. C’est un certain désordre dans la République que de devoir prendre des mesures in extremis parce qu’on ne s’est pas préparés à l’avance ».

Anne Levade rejoint Philippe Bas sur la limite de l’état d’urgence dans la durée. Selon elle, si on s’autorise à recourir à cette arme absolue, c’est parce que la logique même de l’état d’urgence est d’avoir identifié un problème qu’on sait qu’on règlera rapidement. Cet outil est un dispositif d’efficacité car il garantit normalement de pouvoir ramener le calme dans un temps bref.

Mais qu’en est-il dans le cas d’une durée longue, comme la situation qui perdure depuis quatorze mois ? « Dès lors qu’on sait que ça va durer, avec une menace diffuse dans tout le territoire, on peut douter des mesures très ciblées qu’offre le régime d’exception, et de son efficacité à très courte durée. Et si en plus il va falloir une sortie maîtrisée, on est dans une question de mode de gouvernement et non plus dans un régime d’exception ».

Un outil politique…

Pour la professeure de droit public, cet instrument est en fait un instrument de communication politique : « On utilise cet outil pour marquer un grand coup, pour faire passer ce message politique du « on a bien compris la situation » ». Mais elle relève les insuffisances de cette démarche. Si cet outil était vraiment la solution, on n’en sortirait jamais. Elle prend pour exemple l’état d’urgence terrorisme, en relevant que la menace des attentats est notre lot quotidien, et sa mise en place n’a pas permis de la faire cesser réellement.

Pascal Perrineau, professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Paris, enchaîne sur cette question : comment alors faire comprendre que la sortie de l’état d’urgence sanitaire ne signifie pas que la puissance publique baisse la garde ?

… mais aussi un piège

Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’Etat, pour qui « les états d’exceptions doivent rester exceptionnels », a conclu ce cycle de conférence. La clé serait d’en sortir et d’en retenir toutes les leçons pour la prochaine fois. On pense que la sortie de l’état d’urgence est interdite tant que la menace perdure. Mais le vice-président est formel : le risque zéro n’existe pas. Pour lui, on sort de ce régime d’exception progressivement, en montrant qu’on continue d’agir. Mais de telles lois ne doivent pas mener à pérenniser dans le droit commun des règles dérogatoires sans débat démocratique. C’est « un piège politique. On s’habitue à ces outils, parce que la menace persiste. C’est pourquoi leur caractère temporaire doit rester ainsi ».

Comme ses invités, il constate que la capacité de ce régime exceptionnel à gérer dans la durée la crise sanitaire n’a pas été optimale. La question de la responsabilité des décideurs publics, du rôle à redonner aux instances de contrôle, tels que le parlement, le juge mais aussi les instances civiles, sont autant de questions qui seront débattues au Palais-Royal dans le cadre de l’étude annuelle 2021.

Il conclut que « l’anticipation et la gestion des crises ne s’improvisent pas, elle se nourrit des expériences passées et étrangères. Comme nous savons ce que nous devons faire en cas d’incendie, devons-vous savoir ce que nous devons faire en cas de crise sanitaire ».