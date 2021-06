L’Autorité environnementale pointe des dossiers trop peu fouillés

Peut mieux faire. C'est le bilan effectué par un rapport de l’instance indépendante : l’environnement n’est toujours pas assez pris en compte dans les dossiers qu’elle doit examiner.

Sur l’année 2020, l’autorité environnementale a rendu 89 avis, contre 123 en 2019. Une baisse d’activités en trompe-l’œil. Elle a en réalité augmenté. Comme elle l’a expliqué lors de la présentation de son bilan de l’année écoulée, la crise sanitaire a en effet reporté de nombreux dossiers à étudier et le rattrapage se fait sentir sur le premier semestre 2021 avec, déjà, 99 avis rendus, soit l’équivalent d’un an d’activité réalisé en six mois, souligne son président, Philippe Ledenvic.

Les deux tiers des avis publiés en 2020 concernent des projets d’aménagement, de ...