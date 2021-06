Accueil

Une méthodologie de budget « climat » adaptée aux collectivités

Une méthodologie de budget « climat » adaptée aux collectivités

Publié le 30/06/2021 • Par Séverine Cattiaux • dans : Innovations et Territoires

jk1991 / Adobe Stock

Face à l’impératif d’atteindre la neutralité carbone en 2050, les territoires doivent accélérer leur transition et orienter leurs investissements en ce sens. Les collectivités et intercos de toutes tailles sont concernées. Les métropoles de Lille, Strasbourg, Lyon et Paris ont déjà élaboré un budget vert ou « climat ». La méthodologie de I’I4CE est la première à proposer une grille d’analyse adaptée au fonctionnement des collectivités et tenant compte de leurs spécificités.

