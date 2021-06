Cinq questions sur la médiation pour régler les conflits entre collègues

Etablissements sociaux et médicosociaux

Publié le 22/06/2021 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Analyses santé social

Le salarié d’un établissement public de santé, social et médicosocial peut soumettre son différend à un tiers indépendant.

1. Qu’est-ce que la médiation et à qui s’adresse-t-elle ?

La médiation est un processus structuré et confidentiel, organisé hors toute procédure juridictionnelle, pour résoudre à l’amiable un différend entre une ou plusieurs personnes avec l’aide d’un tiers. Le salarié d’un établissement public de santé, social et médico-social peut recourir à la médiation en cas de litige l’opposant à sa hiérarchie ou à l’un de ses collègues et portant gravement atteinte au fonctionnement normal du service.

Sont exclus du champ de la médiation les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou objet d’une saisine du Défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaire ou relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou ...

