Santé

Publié le 22/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un arrêté du 16 juin fixe les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et des infections par les virus de l’hépatite C (VHC) et de l’hépatite B (VHB), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés.

Sont notamment concernées les structures « lits halte soins santé » et les « lits d’accueil médicalisés ».