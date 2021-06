Mobilités

Publié le 22/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un arrêté du 26 mai a pour objet de fixer la composition du dossier de demande d’autorisation de circulation à des fins expérimentales d’un véhicule à délégation de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique en vue de la délivrance d’un certificat WW DPTC.

Il précise les conditions d’attribution et de durée d’utilisation du certificat WW DPTC, les modalités de suivi et de bilan, et le contenu du registre créé pour répertorier les autorisations accordées.