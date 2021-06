Comment l’Europe soutient vos projets culturels locaux

Publié le 22/06/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Avec Europe Creative ou en utilisant les fonds structurels, les collectivités peuvent obtenir des aides de la Commission européenne pour financer des projets culturels ambitieux et porteurs des valeurs européennes.

Des arts de la rue aux musées, des festivals musicaux itinérants aux rencontres littéraires, de la valorisation du patrimoine et des traditions aux créations les plus modernes, l’Europe accompagne les territoires dans la mise en œuvre de leur politique culturelle. Elle dispose pour cela de deux instruments, les fameux fonds structurels (en particulier FEDER, Fonds Européen de Développement Régional et FEADER, Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) et le programme Europe Creative.

Relais Culture Europe, pour soutenir l’innovation culturelle Européenne sur les territoires

En France, le Relais Culture Europe est là pour vous guider vers les bonnes pratiques à déployer pour décrocher les subventions communautaires avec un mot d’ordre : « Réfléchir un projet global, qui correspond au territoire, associe le plus grand nombre d’acteurs locaux, à l’attention des habitants comme des visiteurs ». Il faut encore que le projet contribue à sa manière à façonner une Europe plus verte, plus inclusive et mieux connectée. « L’Europe ne s’attache pas à la nature du projet culturel, mais à sa finalité », résume le directeur du Relais Culture Europe, Pascal Brunet.

Europe Creative, le programme qui finance les projets culturels

Europe Creative est le programme-cadre de la Commission européenne développé pour soutenir les secteurs culturel, artistique et audiovisuel. Comme la plupart des programmes européens gérés à l’échelle communautaire, Europe Creative fonctionne par appel à projets et impose une collaboration entre trois partenaires de trois pays différents. Pour 2021-2027, le programme dispose de 2,4 milliards d’euros (dont 33 % sur le volet Culture), pour « promouvoir la diversité culturelle et linguistique, le patrimoine et la compétitivité », et permettre la création et la coopération culturelle par-delà les frontières « pour atteindre un public plus large, en s’attaquant aux questions sociétales actuelles et en soutenant les artistes émergents ». « Les collectivités ne sont pas les principales cibles de ce programme, mais elles peuvent jouer le rôle de coordinateur des acteurs culturels du territoire pour structurer autour d’eux une offre cohérente qui met en valeur leur spécificité », explique Pascal Brunet.

C’est dans cet esprit que Colomiers (Occitanie) a participé au projet européen Colab Quarter qui vise à utiliser la culture comme levier de mobilisation. Deux quartiers en rénovation de cette « ville nouvelle » ont travaillé sur un projet de « Mémothèque », un lieu géré par les habitants où sont collectés des témoignages de vie intimes ou collectifs pour apporter des réponses à la question de l’identité des quartiers et des habitants qui les peuplent. L’objectif du projet : créer du lien social et redynamiser ces quartiers. Aux côtés de Colomiers, dans ce projet, la grande voisine Toulouse, mais aussi Barcelone (Espagne), Kiev (Ukraine) et Brestovo (Bulgarie).

Financez vos projets culturels avec les fonds structurels

Il faudra parcourir en fin d’année 2021 le nouveau programme opérationnel (PO) de votre région qui définit les projets éligibles au FEDER ou au FEADER. La culture peut s’immiscer à chaque ligne : numérisation des collections muséales, réhabilitation du patrimoine architectural, valorisation de la gastronomie locale, développement du tourisme durable, etc.

Voici quelques exemples de projets soutenus par des fonds structurels :

Favoriser l’accès des jeunes à la culture grâce à la Cité de la Musique et de la Danse à Soissons :

Naissance de TV8 Mont Blanc, une chaîne de télévision pour promouvoir la culture alpine :

De l’écotourisme au cœur des Landes :

Chemin de la mémoire : sur les traces de la bataille des frontières d’août 1914 :

