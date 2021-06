Bibliothèques : des ressources pour intervenir en établissement de santé

Lecture publique

Publié le 22/06/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actu Santé Social, Actualité Culture, Documents utiles, France

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL) a ouvert le 18 juin un site dédié aux actions de lecture publique dans les secteurs de la santé et du médico-social. Des interventions qui croisent les compétences de différents intervenants (établissements de santé, bibliothèques, associations, artistes-auteurs).

Permanences « lecture » dans un Ehpad , lectures à haute voix auprès des personnes hospitalisées ou en institution pour personnes handicapées, organisation d’un conte participatif avec les jeunes d’un institut médico-éducatif (IME), prêt de livres dans un hôpital… il existe mille et une façons de mener des actions de lecture publique dans les secteurs hospitalier et médico-social.

Boîtes à outils pour intervenir dans le monde de la santé

Encore faut-il connaître les modalités de partenariat avec ces secteurs et disposer du savoir-faire pour intervenir auprès des différents types de publics vulnérables.

C’est la raison pour laquelle la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL) a rassemblé sur un site intitulé Lire en établissements de santé et médico-sociaux, des ressources classées en différentes « boîtes à outils » selon la nature du porteur de projet :

Bibliothèques publiques ;

Etablissements de santé et médico-sociaux ;

Associations de bénévoles ;

Artistes-auteurs.

Conçu avec l’association Livre et lecture en Bretagne, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et diverses structures représentants le secteur du livre et de la lecture, ce site propose également un argumentaire pour développer la lecture dans ce type d’établissements. Il recense et décrit diverses initiatives.

« Bibliothécaires, n’ayez pas peur ! »

Certaines bibliothèques s’attèlent déjà à des projets de cette nature dans le cadre de démarches d’élargissement des publics et de croisement entre politiques culturelles, médicosociales et d’inclusion. Mais la pratique reste à développer.

Au sein de sa commission Accessibilités, l’Association des bibliothécaires de France (ABF), d’ailleurs associée à la conception de la boîte à outils relatives aux bibliothèques publiques, compte quelques professionnels bons connaisseurs des secteurs de la santé et du handicap.

Lors de son 66ème congrès organisé en visio du 17 au 20 juin, l’ ABF a consacré au sujet une table ronde intitulé « travailler avec des établissements de soin, bibliothécaires, n’ayez pas peur ! ». Titre qui renvoie aux difficultés qui peuvent rencontrer les professionnels s’ils sont insuffisamment préparés à ce type d’interventions et les progrès qui restent à faire dans ce domaine.