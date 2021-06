Garantie jeunes : les missions locales gèrent la montée en charge

Insertion

Publié le 21/06/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social, France

Dans l’attente d’annonces gouvernementales sur la l’universalisation de la Garantie jeunes, un décret vient d’assouplir les conditions d’entrée dans ce dispositif pour permettre le doublement des effectifs, qui doivent atteindre 200 000 d’ici fin 2021, selon les objectifs du plan 1jeune1solution.

« Nous sommes très satisfaits des assouplissements récents qui nous permettrons de proposer plus de solutions à un nombre plus importants de jeunes, durement frappés par la crise », affirme Stéphane Valli, président de l’Union nationale des missions locales (UNML), maire (DVD) de Bonneville en Haute-Savoie et président de la mission locale de Faucigny Mont Blanc. La Garantie Jeunes (GJ), qui combine accompagnement intensif global et allocation (497 euros mensuels), a fait ses preuves pour l’insertion socio-professionnelle des 16-25 ans.

Les critères d’ouverture

Ainsi, le décret du 26 mai 2021, introduit plusieurs assouplissements qui devraient permettre d’atteindre l’objectif de 200 000 jeunes en GJ. D’abord, le calcul des ressources ne se fait plus sur les trois, mais sur les six derniers ...

