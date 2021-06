Obsèques civiles : comment remédier à la pénurie de salles de cérémonie

Funéraire

Publié le 21/06/2021 • Par Sarah Boucault • dans : France

Une proposition de loi veut obliger les collectivités à mettre à disposition des salles destinées à célébrer des cérémonies funéraires civiles. Certaines villes font le choix de construire une salle dédiée ; d’autres prêtent leurs salles communales.

Organiser une cérémonie civile dans un lieu public pour un proche défunt n’est pas aisé. Dans une société de plus en plus sécularisée, les alternatives aux funérailles religieuses sont rares et les endeuillés doivent souvent se contenter d’une cérémonie sommaire. Certaines villes répondent déjà à ce besoin: elles sont équipées d’une salle dédiée ou mettent leurs salles communales à disposition.

Début mars, la député LREM de Loire-Atlantique Audrey Dufeu a déposé une proposition de loi contre l’âgisme préconisant de « créer des funérailles républicaines, avec la mise à disposition par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’une salle pour l’organisation des funérailles républicaines et l’organisation d’une cérémonie civile. » La députée souligne ...

