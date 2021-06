Fonction publique territoriale : forte hausse du recours au contrat

Emploi

Publié le 22/06/2021 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Nombre d’employeurs stabilisé, effectifs intercommunaux toujours en hausse, davantage d’offres publiées, de contractuels sur emplois permanents et de départs en retraite, voilà ce que l’on peut retenir du 10e « Panorama de l’emploi territorial » des centres de gestion publié le 18 juin dernier.

Le mouvement de fusion et de regroupement de collectivités marque le pas, et la réduction du nombre d’employeurs territoriaux avec. C’est l’un des enseignements du 10e « Panorama de l’emploi territorial », dressé par l’Association des directeurs et directeurs adjoints des CDG (ANDCDG) et la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG).

Fin 2018, on comptait 39 005 collectivités ayant au moins 1 agent en équivalent temps plein (ETP) rémunéré, soit une baisse de seulement 1% par rapport à l’année précédente. « Alors qu’entre 2014 et 2017, le nombre d’employeurs avait diminué de près de 7% », souligne Alexandre Ferreira, chargé d’étude GPEEC au CIG Versailles, co-auteur du Panorama. Pour le reste, les données agrégées par les centres de gestion confirment globalement les tendances ...