Les collectivités doivent-elles expérimenter Tchap, la messagerie instantanée de l’État ?

Publié le 21/06/2021 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

Depuis février 2020, la messagerie Tchap, hébergée par l’État, est accessible aux collectivités. Une cinquantaine de conventions d’utilisation ont été signées mais l’outil ne dépasse pas le champ des élus engagés ou des experts en cybersécurité.

Alors que le réseau de la messagerie sécurisée Tchap totalisait 200 000 utilisateurs en janvier 2021, seule une cinquantaine de collectivités ont lancé des expérimentations pour l’intégrer. Il faut dire que l’accès n’est pas si simple.

La première étape est de signer une convention avec la Dinum, ce qui est quasiment impossible pour une commune seule. Il faut ensuite que l’agent ait une adresse mail au nom de la collectivité qui l’emploie. Pourtant, les collectivités pourraient y trouver leur compte.

« Tchap n’est pas un gadget d’élu féru de numérique alors que WhatsApp marche très bien », soutient ainsi Jean-Michel Morer, maire de Trilport (5 000 habitants, Seine-et-Marne) et référent numérique de l’Association des petites villes de France. L’édile fait référence aux remarques de ses interlocuteurs lorsqu’il a pu installer l’outil, sécurisé et hébergé par les services de l’État. Pourtant, l’application (mobile et ordinateur) ne se limite pas à la messagerie instantanée façon Signal ou WhatsApp.

