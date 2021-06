Ville sobre : sortir de l’anecdotique, un défi collectif majeur

Le grand défrichage

Dans son étude en cours sur les pratiques low tech, le Labo de l’économie sociale et solidaire a identifié quatre prismes de réflexion pour construire une ville plus sobre. Les enjeux sont de mieux se déplacer (à vélo, à pied…) et d’habiter différemment (écoconstruction, recyclage), de seréapproprier la production (jardins partagés, bricothèques) et de réduire la consommation de ressources grâce à de nouveaux services.