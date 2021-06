« On doit faire preuve de davantage de discernement technologique »

[Interview] [Low Tech]

Publié le 23/06/2021

Philippe Bihouix, directeur général de l’agence d’architecture pluridisciplinaire Arep a publié, dès 2014, « L’âge des low tech ». Un livre fondateur sur le mirage du tout technologique dont il prend le contre-pied.

Comment la perception du concept de low tech évolue-t-elle au fil du temps ?

C’est très différent d’un secteur à l’autre. Dans la construction, les architectes et les ingénieurs sont sensibles à la question. Dans les collectivités, je ne sais pas si c’est un sentiment ou un souhait, mais il me semble que la smart city est en train de faire « pschitt », car on comprend que beaucoup de promesses ne seront pas tenues… comme par le passé.

On attend encore les bases lunaires et les voitures volantes de l’an 2000. Les poubelles que l’on ramasse moins souvent grâce à des capteurs, d’accord, mais il faudrait faire de vrais bilans environnementaux pour savoir si le rapport coût-bénéfice est bon. En lieu et place de cet hubris technologique, on voit émerger une appétence autour de la ville frugale et ...

