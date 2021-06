A Romans-sur-Isère, la chaussure ouvre la marche (2/4)

Territoires et filières

Publié le 22/06/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

Deuxième étape de notre voyage au coeur des territoires qui soutiennent des filières spécifiques. Romans-sur-Isère, capitale de la chaussure, sinistrée par le déclin du secteur dans les années 1990 et 2000 rebondit avec une approche coopérative et artisanale de cette activité. Un rebond modeste, qui joue cependant un effet d’entraînement.

Trois salles, trois ambiances. A l’entrée de Romans-sur-Isère (Drôme, 33 000 hab.), l’usine désaffectée Jourdan, une des entreprises emblématiques de la chaussure disparue en 2007 alors qu’elle faisait travailler dans les florissantes années 1970 plus de 2 000 personnes dans la Drôme et l’Ardèche, attend sa réaffectation en gymnase. Dans la Cité de la chaussure sur les hauteurs du centre-ville, une vingtaine de salariés s’activent dans les odeurs de cuir et de colle des quatre ateliers créés depuis 10 ans. Entre les deux, trônent sur diverses places de la commune un pimpant « escarpin girafe » et d’autres « pieds » géants de l’exposition « hors les murs » du musée de la chaussure.

L’effondrement du secteur – de la grande époque subsistent le chausseur Clergerie et les tanneries Roux ...