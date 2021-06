Lutte contre les bandes : une circulaire présente le plan du gouvernement

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Publié le 21/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO non parus au JO

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté, en conseil des ministres du 16 juin, le nouveau plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences liées aux bandes et aux groupes informels.

Une circulaire du même jour, signée de Jean Castex, présente les grandes lignes de ce plan. Il « a d’abord pour but de prévenir l’apparition de groupes susceptibles de devenir des bandes ou groupes violents, mais également de renforcer le suivi et la réponse policière face aux bandes et groupes existants commettant des actes de violence et, enfin, d’améliorer les réponses judiciaires ».