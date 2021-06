Départementales : plein feu sur un scrutin oublié

Élections régionales et départementales

A l'issue du premier tour des élections départementales, la droite confirme son hégémonie, sur fond d’abstention abyssale. Le Parti communiste pourrait perdre son dernier fief du Val-de-Marne, tandis que le PS est bien parti pour garder ses principaux bastions. Quant au RN, il décroche ses meilleurs scores dans le Gard.

C’est le scrutin oublié. Les élections départementales sont quasi-absentes des médias nationaux. Sur les chaînes de télévision nationales dimanche 20 juin, il n’y en a eu que pour les élections régionales. BFM ne faisait même pas semblant en écrivant « Régionales 2021 » dans son habillage.

En tout et pour tout, 32,9% des électeurs se sont déplacés pour le premier tour du scrutin départemental, contre 33,3% pour le scrutin régional. Une abstention historique alors que se tenaient pour la seconde fois ce scrutin rénové, où l’ensemble du conseil départemental est renouvelé, avec un binôme par canton.

Mayotte, dernier territoire en date à avoir obtenu le statut de département, est l’exception, avec une participation qui atteint 63,7% des inscrits. Dans tous les autres départements, moins d’un électeur sur deux s’est déplacé. Les plus forts taux de participation sont dans le centre-ouest de la France, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, ainsi que dans les Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence.

Les départements les plus abstentionnistes sont en Ile-de-France, ainsi que dans le Grand Est. 28% des électeurs alsaciens, qui votaient pour la première fois pour l’assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace, se sont déplacés.

Recalés pour cause d’abstention

Conséquence directe de cette forte abstention, de nombreux candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix manquent l’élection au premier tour. En effet, les binômes doivent aussi rassembler derrière eux plus de 25% des électeurs inscrits. Une marche que n’ont pas franchie 612 binômes, en raison de la forte abstention, soit 30,2% des cantons.

C’est le cas notamment des ministres Gérald Darmanin et Brigitte Klinkert ; de Marine Le Pen, candidate RN dans le Nord, de Claude Chirac qui était candidate LR en Corrèze dans le canton où fut élue sa mère.

Dans 32,5% des cantons, l’abstention était si importante que les deux binômes arrivés en tête ont été qualifiés pour le second tour, malgré un score inférieur à 12,5% des inscrits.

31,5% des cantons sont dans une configuration de second tour plus classique, réunissant ceux ayant reçu les suffrages de plus de 12,5% des inscrits.

Enfin, 238 candidats ont été plus rassembleurs : 119 binômes ont été élus dès le premier tour, dans 34 départements différents, dont quinze présidents sortants. Parmi eux, le favori pour la présidence de l’ ADF : François Sauvadet (LR) en Côte-d’Or, avec 25,1% des inscrits ou Valérie Simonet (LR) dans la Creuse, avec 34,8%.

La droite en tête dans la moitié des cantons

Les binômes de droite(1) arrivent en tête dans plus de la moitié des cantons ; la gauche et les écologistes(2) sont en tête dans 35% des cantons.

Le RN et l’extrême-droite passe devant les autres dans 74 cantons et la majorité présidentielle(3) arrive en tête dans 133 cantons.

Tous cantons confondus, les candidats de gauche ont récolté 34,8% des voix, suivis par les candidats de droite avec 24,2% des voix, les candidats RN qui ont reçu 21,6% des suffrages, les candidats de la majorité présidentielle ayant reçu 8,4% des voix.

Au vu des résultats du premier tour, ce scrutin, assis sur un fort enracinement local, ne devrait pas voir de nombreuses majorités virer de bord. La droite est bien placée pour conserver ses fiefs. C’est le cas dans les Alpes-Maritimes, présidées par Charles-Ange Ginésy (LR). David Lisnard (LR), dont le nom circule pour prendre la présidence de l’Association des maires de France si François Baroin ne se représente pas cette année, confirme son capital électoral. Après ses 88 % aux municipales à Cannes l’an passé, son binôme l’emporte avec près de 78 % des suffrages. Dans les Hauts-de-Seine, LR a su surmonter le choc de la disparition du président Patrick Devedjian.

Le parti créé par Nicolas Sarkozy est le mieux placé dans la plupart des cantons. La nouvelle maire de Levallois-Perret, Agnès Pottier-Dumas a pu tourner la page de son ancien patron, Patrick Balkany. Elle est en ballotage favorable, en compagnie d’un habitué des plateaux de CNews, François-Xavier Weiss. A Colombes, l’ancienne première magistrate Nicole Goueta, 83 ans, ne jette pas l’éponge. Son binôme arrive en tête. Il en est de même pour un autre vétéran, Claude Térouinard (divers droite), 84 ans, bien placé pour garder le conseil général de l’Eure-et-Loir dans son giron.

Le PCF à la peine dans son dernier fief

La droite, en revanche, ne peut espérer de gros gains à l’issue du premier tour. Contrairement à ses objectifs, la Seine-Saint-Denis, où elle avait ravi Aubervilliers, Bondy et Neuilly-sur-Marne aux municipales, ne paraît guère atteignable. A la faveur d’une union avec les écologistes et de pactes de non-agression avec les Insoumis et les communistes, Stéphane Troussel (PS) devrait conserver les manettes de sa collectivité.

Le dernier département communiste de France, le Val-de-Marne, ne tient, en revanche, plus qu’à un fil. La droite est en ballotage plutôt favorable dans nombre de cantons, notamment dans celui du président PCF du « 94 », Christian Favier, à Champigny, où elle l’a déjà emporté aux municipales l’an passé.

Tout un symbole, c’est un ancien bastion communiste, le Gard qui est le département où le Rassemblement national obtient ses meilleurs résultats. Le parti de Marine Le Pen se qualifie au second tour dans plus de trois quarts des cantons. Il vise ouvertement la présidence du conseil départemental.

Maintien du PS

Le PS, de son côté, reste bien en place dans ses fiefs historiques de Gironde, de Haute-Garonne, des Landes et de la Haute-Vienne. Si elle ne paraît pas en mesure de reprendre la Creuse à la droite, elle peut espérer un tel scénario en Seine-Maritime et dans les Alpes-de-Haute-Provence.

En Tarn-et-Garonne, le phénix radical Jean-Michel Baylet poursuit son opération-résurrection. Après avoir repris le fief familial de la mairie de Valence d’Agen, le patron septuagénaire du quotidien local La Dépêche du Midi devrait reprendre les commandes du canton où il avait été battu en 2015. Avant peut-être de retourner sur le fauteuil de président de Tarn-et-Garonne qui lui avait échappé en 2015, après 30 ans de règne.

En Haute-Saône et dans le Gers, les indéboulonnables Yves Krattinger (PS) et Philippe Martin (PS), en place depuis respectivement 1998 et 2001, n’ont guère de souci à se faire à l’issue du second tour. Il en est de même en Savoie pour l’ancien ministre Hervé Gaymard, qui préside le conseil départemental depuis 2008.

Du côté de l’Eure, Sébastien Lecornu est passé maître dans l’art d’allier LREM à la droite classique. Le ministre des Outre-mer reste l’homme fort du département, dont il a confié la présidence à Pascal Lehongre depuis qu’il siège au gouvernement.

Tous les candidats déclarés ou putatifs de droite à la présidence de l’ADF, de François Sauvadet (UDI, Côte d’Or) à Jean-Léonce Dupont (UDI, Calvados) en passant par François Durovray (LR, Essonne) et Olivier Richefou (UDI, Mayenne) devaient garder sans encombre les clés de leurs collectivités.

Elections régionales : prime aux sortants L’association des élections départementales aux élections régionales n’aura guère attiré les électeurs, et les élections régionales, tout comme les élections départementales, ont pour favoris les sortants. Dans presque toutes les régions, le président sortant arrive en tête, avec parfois de très bons scores, comme Laurent Wauquiez, candidat LR en Auvergne-Rhône-Alpes, dont la liste a reçu 44% des suffrages. Seul candidat à ne pas bénéficier de la prime au sortant : Renaud Muselier, patron de Régions de France, qui arrive second derrière Thierry Mariani, avec respectivement 32% et 36%. Le troisième candidat, qualifiable pour le deuxième tour, Jean-Laurent Felizia, qui menait une liste d’union de la gauche, a annoncé son retrait lundi 21 juin.

