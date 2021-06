Les règles applicables aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs

Gens du voyage

Publié le 21/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un arrêté du 8 juin délivre les règles applicables aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs.

Il prévoit en annexe différents modèles pouvant être adaptés sous réserve des dispositions du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.

Ces modèles sont : un modèle de convention d’occupation temporaire pour les aires permanentes d’accueil, un modèle de bail pour les terrains familiaux locatifs et un modèle du rapport de vérification pour ces terrains.

Enfin, l’arrêté détermine, pour les terrains familiaux locatifs, les prescriptions en matière d’accessibilité et la liste des pièces justificatives qui peuvent être demandées par le bailleur.

Cet article est en relation avec le dossier