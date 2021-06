Roselyne Bachelot dévoile son agenda pour les bibliothèques

Bibliothèques

Publié le 18/06/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

A l'ouverture du 66ème congrès de l'Association des bibliothécaires de France (ABF), qui se tenait les 17 et 18 juin en visio, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a balisé l'actualité du secteur pour les prochains mois. Une intervention qui s'est déroulée quasi concomitamment avec l'annonce faite par le président de la République de la prochaine grande cause nationale, à savoir la lecture.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les bibliothécaires peuvent d’ores et déjà inscrire une date à leur agenda professionnel de l’automne : le 30 novembre. Ce jour-là se tiendront les assises nationales de la formation des bibliothécaires, à Paris, à la Bibliothèque publique d’information (Bpi, Centre Beaubourg). Annonce en a été faite par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, dans une vidéo diffusée en ouverture du 66ème congrès de l’Association des bibliothécaires français (ABF), qui se tenait cette année en visio.

Retardées d’un an pour cause de crise sanitaire, ces assises aborderont divers sujets comme : « la coordination entre les différents intervenants, la reconnaissance de l’apport des bénévoles, et les nouvelles modalités de formation. »

Comment ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne