« Il n’y a aucune réflexion sur l’organisation des vacances des enfants handicapés »

Publié le 18/06/2021 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire

©Daisy Daisy - stock.adobe.com

Laurent Thomas est délégué général du mouvement national « Grandir ensemble ». Une association qui aide les familles ayant un enfant en situation de handicap à mener une existence la plus ordinaire possible. Auteur du rapport de la Mission nationale « accueils de loisirs & handicap » de 2018, il déplore le manque de moyens financiers dévolus aux loisirs des enfants handicapés et souhaiterait un rôle accru des communes.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Education

Handicap