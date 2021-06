Même retouché, le protocole sanitaire de la Fête de la musique embarrasse les maires

Crise sanitaire

Publié le 18/06/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : Actualité Culture, France

L’annonce de la fin du couvre-feu est tombée à point nommé le 17 juin pour la Fête de la musique prévue le 21 juin. Il n’empêche. Les protocoles sanitaires demeurent, comme l’a rappelé Jean Castex en conseil des ministres, le 16 juin. Pour les communes, l’organisation de l’édition 2021 vire au casse-tête.

La fête de la musique pourra se tenir, sans couvre-feu, mais dans des conditions sanitaires très strictes. Si « l’évolution positive de la situation sanitaire ainsi que sur la campagne de vaccination » permettent d’assouplir les mesures, et notamment de lever le couvre-feu à 23 heures, « le protocole concernant l’organisation des concerts de la Fête de la musique est maintenu », a indiqué le Premier ministre Jean Castex, à l’issue du Conseil des ministres et du Conseil de défense et de sécurité nationale du mercredi 16 juin.

Avant de détailler : « il prévoit la possibilité de faire des concerts, selon les règles en vigueur, principalement en extérieur, dans un cadre organisé et dans le respect des gestes barrières. Pas de concerts sauvages suscitant des attroupements sur la voie ...

