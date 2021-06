Départements : Un mandat dégradé par la crise sanitaire

[DATA] Départementales 2021

Publié le 18/06/2021 • Par Alexandre Léchenet Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Dossiers d'actualité, France

A quelques jours des élections départementales du 20 et 27 juin, La Gazette dresse le bilan financier des finances départementales. Entre 2015 et 2019, les départements étaient en voie de désendettement mais la crise sanitaire risque de fortement rebattre les cartes.

Les conseillers départementaux rendent leur tablier ce 20 et 27 juin, laissant les départements dans un état financier très hétérogène selon les départements, et dégradé par les crises sanitaire et économiques qui touchent la France depuis la première période de confinement, qui a commencé mi-mars 2020.

Les données comptables publiées à ce jour ne concernent que les années 2015 à 2019 et ne prennent pas en compte ces derniers mois même si l’Insee et l’exécutif ont publié récemment quelques chiffres globaux pour 2020. Leur situation financière est fortement fragilisée par ces crises. Ils subissent pour la plupart un début d’effet ciseaux, c’est à dire de hausse des dépenses sociales, en particulier du reste à charge du RSA, et de baisse des droits de mutation à titre ...