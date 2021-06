Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 12 au 18 juin 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Un milliard pour le vélo – Un milliard d’euros. C’est le montant, avancé par France Urbaine, que les villes prévoient d’investir dans les projets cyclables dans les cinq années à venir. Une étude réalisée par l’association, citée par BFMTV, recense ainsi un total de 28 tranches cyclables prévues dans les programmations pluriannuelles d’investissement, représentant 258 projets sur la mandature municipale actuelle. Les 16 métropoles, 4 grandes villes, 5 communautés urbaines, 2 communautés d’agglomération et un établissement public territorial consultés ont également souligné l’importance de la crise sanitaire qui les avait poussés à créer de nouveaux aménagements cyclables [lire aussi notre article].

Vents contraires – Le débat autour des éoliennes n’en finit pas. Le Figaro rapporte ainsi que des associations de citoyens et d’élus des Hauts-de-France réclament un moratoire sur les installations d’éolienne, dénonçant la « saturation de notre région, avec déjà près du tiers de l’éolien national et plus de 2600 éoliennes autorisées ». Un mouvement de fronde de plus en plus fréquent que regrette l’ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Dans Le Parisien, il dénonce une « récupération politique » de ses mouvements et exhorte ces opposants à se positionner clairement sur le nucléaire… et la question de ses déchets ultimes.

Billets verts – En se basant sur l’exemple de Montpellier Méditerranée Métropole et les contraintes réglementaires concernant le tri mécanobiologique des biodéchets [lire aussi notre article], Actu Environnement met en lumière la question des composteurs collectifs, et la difficulté de les développer. L’article souligne en effet que si les collectivités financent ces projets locaux, ceux-ci doivent être particulièrement assumés et suivis par des référents impliqués. De nombreux déchets non biodégradables se retrouvent ainsi dans les bacs de compost. Selon la métropole montpelliéraine, le tri des biodéchets à la source permettrait d’économiser près de 8 millions d’euros.

Comme un avion sans aile – Actuellement en débat dans le projet de loi Climat [lire aussi notre article], la question de supprimer les lignes aériennes intérieures lorsqu’il existe une alternative en train de moins de 2h30 est-elle possible ? 20 Minutes s’interroge et cite un rapport du Réseau Action Climat qui explique qu’il est même possible d’aller jusqu’à 4 heures – comme initialement envisagé par la Convention citoyenne – et que cela permettrait de « multiplier par trois le bénéfice climatique de cette mesure ». Pour préférer le train, le rapport souligne notamment les questions de confort, de tarifs et même de temps de trajet de porte à porte.

Education à l’environnement – Sensibiliser les jeunes aux enjeux de la transition énergétique, tel est l’objectif du prix Ecoloustics, lancé en 2017 par la FNCCR, avec l’appui de ses membres adhérents dans les territoires. Il a permis de mobiliser 10 000 élèves de cycle 3 autour du thème « Les énergies dans ma commune, hier, aujourd’hui et demain ». Les lauréats ont été annoncés le 17 juin par la FNCCR : il s’agit des écoles d’Arconcey (CM1-CM2) en Côte-d’Or, de Saint-Flovier (CM1-CM2) en Indre-et-Loire, ainsi que les collèges de Notre-Dame de Briouze (6ème) dans l’Orne et de Domart en Ponthieu (6ème) dans la Somme (plus d’info ici https://www.fnccr.asso.fr/ ).

Une mer d’huile – Après qu’un navire en charge des forages et des travaux sur le chantier du parc éolien en baie de Saint-Brieuc a rejeté 100 litres d’huile en pleine mer, des élus locaux contestent le périmètre de pollution annoncé par la préfecture. Selon France 3, certains affirment même avoir constaté de la pollution sur la plage et que celle-ci remonte à bien plus longtemps.

Invasions – Quelques jours avant les élections régionales, l’association Alliance contre les espèces invasives appelle les élus à signer une charte (disponible en ligne) pour lutter contre l’ambroisie et d’autres espèces invasives. Elle décline ainsi six priorités à adopter pour mener une action « vraiment efficace ».

Et aussi…

Véolia et l’Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium proposent des solutions de valorisation des capsules de café, ainsi qu’un site Internet pour trouver le point de collecte le plus proche de chez soi [communiqué] ;

La start-up Zeway propose un réseau d’échange de batteries pour scooters électriques à Paris [Auto-infos].