« On retrouve le sport dans une majorité des programmes pour les régionales et départementales »

[Entretien] Elections

Publié le 18/06/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

A l’instar de la culture et du tourisme, le sport fait partie des compétences partagées entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Alors que le bloc communal apporte l’essentiel des financements publics, comment départements et régions s’approprient-ils le sujet ? L’analyse de Thomas Remoleur, directeur associé du cabinet Olbia Conseil, à l’aube d’un double week-end électoral.

Quelle place occupent les politiques sportives dans les programmes électoraux des candidats aux départementales et aux régionales ?

Le sport, qui véhicule du positif, est aujourd’hui mis en avant dans tous les scrutins. Pour ces élections départementales et régionales, il semble – je n’ai pas passé tous les candidats en revue – que nous le retrouvons dans une majorité des programmes, quels que soient les partis ou mouvements politiques. Et ce, même si le sport ne relève pas d’une compétence obligatoire. Il est ainsi beaucoup question de sport-santé, d’accès à une offre d’équipements de qualité, de participation au prix des licences etc. Mais aussi de sport en entreprises et même d’esport, dans quelques cas.