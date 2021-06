[Entretien] Architecture

Christine Leconte, ex-présidente du Conseil régional de l'ordre des architectes, a été élue le 10 juin présidente du Conseil national de l'ordre des architectes, en remplacement de Denis Dessus. Elle souhaite notamment un rapprochement entre élus et architectes plus en amont des projets urbains, notamment dans les petites et moyennes villes où la question de l'ingénierie est cruciale.

